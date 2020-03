Apertura in netto calo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È), dopo le misure straordinarie varate nella notte dalla Bce contro l'emergenza Coronavirus: oggi, giovedì 19 marzo, all'avvio ha segnato 180 punti base, contro i 267 della chiusura di mercoledì 18. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,5% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).



L’andamento del 18 marzo

Mercoledì 18 marzo lo spread aveva aperto a 271 punti base, poi in mattinata il valore era salito fino a 322. Aveva infine concluso a 267 con il tasso del titolo italiano a 10 anni al 2,42% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Giornata molto nervosa per Piazza Affari, che ha chiuso con l'indice Mib in calo dell'1,27% a 15.120 punti dopo aver provato nel pomeriggio anche una breve escursione in terreno positivo. Grazie soprattutto all'allentamento della tensione sui titoli di Stato italiani, è stata comunque una seduta meno pesante per Milano rispetto alle altre Borse europee che hanno chiuso in forte calo. Parigi è stata la Borsa peggiore della giornata con un calo finale del 5,9%, seguita da Francoforte (-5,5%). Londra ha chiuso in ribasso del 3,9%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).