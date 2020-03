La Federal Reserve ha annunciato di aver ridotto i tassi di interesse di un punto percentuale portandoli vicino allo zero all'interno di una forchetta di 0-0,25%. Un livello così basso era stato toccato solo durante la crisi finanziaria globale del 2008. In queste ore c'è un'azione coordinata delle banche centrali mondiali per assicurare liquidità a sostegno del'economia minacciata dall'emergenza coronavirus (IL LIVEBLOG - LA MAPPA DEL CONTAGIO IN ITALIA - IL PAPA A PIEDI A ROMA PREGA PER LA FINE DELL'EPIDEMIA): è quanto si legge in un comunicato dell'istituto.

Trump: "Decisione è un grande passo"

"Siamo molto contenti. Un grande passo": cosi' Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca ha commentato la decisione della Fed. Il Presidente Trump ha poi voluto dare un messaggio alla nazione sconsigliando l'assalto ai supermercati perché "non serve fare provviste".