Lotteria degli scontrini 2020, la prima estrazione ad agosto

Ora c’è anche la prima data, la prima estrazione della “lotteria degli scontrini”, ideata dalle istituzioni tributarie per combattere l’evasione fiscale. Il primo appuntamento col nuovo meccanismo a premi (leggi tutti i dettagli) è per venerdì 7 agosto, con la prima estrazione del concorso a premi collegato al nuovo "scontrino elettronico". L’annuncio è arrivato con una nota congiunta del ministero dell'Economia, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di Sogei e dell’Agenzia delle Entrate.

Da oggi via alle registrazioni, dal primo luglio si inizia

Dal primo luglio 2020, tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia potranno partecipare con un acquisto a partire da a 1 euro ed esibendo il loro codice-lotteria. Per ottenere il codice basterà inserire il proprio codice fiscale nell'area pubblica del "portale lotteria" disponibile dalle ore 12 del 9 marzo. Insomma il ‘gioco’ inizia in queste ore con l’inserimento dei dati personali di chi intende partecipare, e la prima vera vincita si avrà a inizio agosto.

Si può vincere fino a 5 milioni

La lotteria ha due tipi di premi: quella "normale" prevede l'estrazione annuale da 1 milione e tre premi mensili da 30mila euro. Quella "zero contanti" ha invece un premio annuale da 5 milioni per l'acquirente e di 1 milione per l'esercente