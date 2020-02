Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, martedì 18 febbraio, all'avvio ha segnato 130 punti base, stesso livello della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano scende allo 0,88% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta in calo per la Borsa di Milano: in apertura il Ftse Mib ha ceduto lo 0,54% a quota 24.985,71. Sugli scudi le banche, dopo l'annuncio a sorpresa di Intesa Sanpaolo (+1,18%) che ha lanciato un'offerta pubblica di scambio su Ubi. Quest'ultima è riuscita con fatica a fare prezzo e ha aperto sopra il valore che l'offerta di Intesa le ha attribuito: 4,254 euro corrispondenti al concambio di 10 azioni ogni 17 azioni Intesa. Il titolo è stato subito fermato in asta di volatilità con un rialzo teorico del 22,6%.

L’andamento del 17 febbraio

Lo spread tra Btp e Bund, ieri lunedì 17 febbraio, aveva aperto a 131,6 punti base e aveva poi concluso la giornata a quota 130, con il rendimento del titolo decennale italiano pari allo 0,9%. Piazza Affari aveva chiuso in rialzo: il Ftse Mib era salito dell'1,02%, a 25.120 punti, riaggiornando i massimi da ottobre 2008 (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Anche le altre Borse europee avevano chiuso in positivo. Londra aveva segnato un +0,33% con il Ftse 100 a 7.433 punti, Parigi un +0,31% con il Cac 40 a 6.088 punti, mentre Francoforte un +0,29% con il Dax a 13.783 punti.