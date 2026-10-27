Intesa Sanpaolo, dalla Bce via libera all'acquisizione di Mps

La Banca Centrale Europea ha dato a Intesa Sanpaolo, nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria per Monte dei Paschi di Siena, l'autorizzazione preventiva all'acquisizione della partecipazione diretta di controllo in Mps e all'acquisizione delle partecipazioni indirette di controllo in Wise Dialog Bank, Mediobanca, Mediobanca Premier e Compass Banca

Intesa Sanpaolo ha ricevuto dalla Banca Centrale Europea, nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria per Monte dei Paschi di Siena, l'autorizzazione preventiva all'acquisizione della partecipazione diretta di controllo in Mps e all'acquisizione delle partecipazioni indirette di controllo in Wise Dialog Bank, Mediobanca, Mediobanca Premier e Compass Banca, nonché all'acquisizione di una partecipazione indiretta qualificata in Banca Progetto.

Cosa ha detto la Bce

La Banca Centrale Europea ha contestualmente rilasciato l'autorizzazione ad acquisire una partecipazione in Mps e nelle sue partecipate il cui valore supera complessivamente il 10% dei fondi propri consolidati del gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. Sempre in giornata, Intesa ha ricevuto dalla Banca d'Italia l'autorizzazione preventiva all'acquisizione di partecipazioni indirette di controllo in Monte Paschi Fiduciaria, Spafid, Mbps Leasing, Mbcredit Solutions, Mbfacta e Mediobanca Sgr nonché l'acquisto di partecipazioni indirette qualificate in Fidi Toscana e nelle società di gestione del risparmio del gruppo Generali.