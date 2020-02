Crisi Air Italy, Ryanair: nessun interesse da parte nostra per acquisto

"Abbiamo visto e sentito alcune notizie. Vogliamo dire che non c'è nessun interesse di Ryanair di comprare Air Italy". Lo ha detto David O'Brien, chief commercial officer di Ryanair a Milano. Smentite dunque le indiscrezioni delle ultime ore su un possibile interesse della compagnia irlandese che ha confermato invece la volontà di investire in una base ad Olbia e più in generale in Italia, dove la crescita è costante negli ultimi anni.

Da Ryanair tariffe agevolate per clienti Air Italy

La compagnia low cost ha lanciato delle "speciali tariffe di salvataggio" su 11 rotte da e per 7 aeroporti italiani "per accogliere i clienti di Air Italy i cui voli sono stati cancellati". Le tariffe riguardano voli nazionali da e per Cagliari, Catania, Lamezia, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Napoli e Palermo, nonchè sulle rotte internazionali da Milano Bergamo a Londra Stansted e Londra Southend. Le tariffe sono disponibili, precisa Ryanair, per i voli da febbraio a maggio, ma come sempre accade sono limitate nella prenotazione. Anche Easyjet ha gia' annunciato tariffe fosse per i passeggeri di Air Italy.