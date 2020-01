“Atlantia mantiene ferma la disponibilità a proseguire il confronto per l’individuazione del partner industriale e di un piano industriale condiviso, solido e di lungo periodo per un effettivo rilancio” della compagnia italiana di bandiera. Lo ha detto il gruppo Benetton, principale azionista di Atlantia, nella memoria inviata in commissione Trasporti alla Camera relativa alla crisi di Alitalia, aggiungendo che “non corrisponde a verità che Atlantia si sia sfilata dal consorzio” con Ferrovie dello Stato, Tesoro e Delta che avrebbe dovuto rilanciare la compagnia e che invece non si è concretizzato. Sempre nella mattinata dell’8 gennaio è stato ascoltato in commissione l’amministratore delegato di Fs, Gianfranco Battisti: “Atlantia - ha spiegato - ritenendo che Delta non desse un impegno particolarmente forte, aveva detto di riprovare con Lufthansa”. Attesa per il primo pomeriggio, alle 15, l’audizione del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.

Atlantia: “Non c’erano le condizioni per aderire al consorzio”

Nella memoria, Atlantia ha spiegato che "per la mancanza di presupposti industriali per un rilancio sostenibile e duraturo e di un partner industriale di primario livello, Atlantia non ha rinvenuto le condizioni necessarie per poter aderire al Consorzio, come peraltro costantemente evidenziato nei frequenti incontri di aggiornamento tenutisi con l'amministrazione straordinaria". Sempre secondo il gruppo, il piano sviluppato da Delta - la compagnia aerea statunitense che avrebbe dovuto far parte del consorzio per rilevare Alitalia - era “di fatto un piano ‘stand alone’ di natura più commerciale che industriale, non in grado di garantire l'effettivo rilancio della compagnia nel lungo periodo”. Un approccio che, prosegue Atlantia nella nota, “avrebbe messo a rischio le cospicue risorse pubbliche necessarie per perfezionare inizialmente l'operazione, sia per dotare la società delle risorse necessarie per addivenire fino al closing che per la gestione degli esuberi, data l'elevata probabilità di dover affrontare nuovi interventi di salvataggio nel medio termine”.

Battisti (Fs): “Non intenzionati a prendere la maggioranza”

L'a.d di Fs, Gianfranco Battisti, ha spiegato invece di fronte ai deputati della commissione Trasporti come Fs lo scorso 31 ottobre avesse presentato una proposta di offerta d'acquisto per i rami di Alitalia, pur "condizionata ad alcune condizioni che ritenevamo imprescindibili". Tra queste, ha detto l'ad della società, c'era per esempio “l’individuazione di più investitori”, perché Fs “non era intenzionata a prendere la maggioranza nella compagnia”. I tedeschi di Lufthansa, però, “non hanno mai risposto formalmente a nessuna iniziativa che avevamo richiesto”, mentre per quanto riguarda Atlantia “è emerso in maniera evidente” come il suo ingresso nel piano di rilancio “fosse condizionato alla risoluzione di altre vicende” interne al gruppo.