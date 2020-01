Alitalia perde "circa 300 milioni di euro all'anno, nel periodo di amministrazione straordinaria". Le stime in rosso sulla compagnia aerea sono state fornite da Giuseppe Leogrande, il commissario straordinario di Alitalia, in una audizione alla commissione Trasporti della Camera. Leogrande ha anche annunciato Giancarlo Zeni come nuovo direttore generale. Intanto Lufthansa, come osservatore del dossier, propone la sua ricetta, ma il responsabile Joerg Eberhart avvisa che non basteranno pochi mesi: "Servirà una ristrutturazione pluriennale".

Leogrande: "Ridurre le perdite per rendere più appetibile la compagnia"

Durante l'audizione alla commissione Trasporti della Camera, Leogrande ha parlato delle grosse perdite di Alitalia, ricordando che il suo mandato sarà proprio quello di "adottare quelle misure di efficientamento per ridurre queste perdite prodotte per rendere più appetibile la compagnia". E ha aggiunto: "Dobbiamo attendere la compilazione del nuovo piano industriale cui metteremo mano nelle prossime settimane". Ha poi spiegato che è ancora in attesa dai precedenti commissari del "bilancio finale che sarà la base numeraria per poter proiettare i numeri del piano". Infine l’annuncio: "Giancarlo Zeni sarà il nuovo direttore generale di Alitalia". Quello di Zeni è un nome che vanta già l’esperienza di amministratore delegato di Blue Panorama.

Lufthansa: "Non basteranno 18 mesi"

Lufthansa intanto ha cominciato a proporre un nuovo piano per la compagnia: "Noi riteniamo che sia giusto cominciare subito con una ristrutturazione, che è un compito di 360 gradi, pluriennale e che non si risolve in 18 mesi". È quanto ha illustrato il responsabile per il Gruppo tedesco del dossier Alitalia Joerg Eberhart, per il quale le parole d’ordine sono: "abbassamento dei costi, maggior utilizzo del personale e delle macchine". Ha poi aggiunto che c’è bisogno di un partner forte: "Noi non siamo deboli - ha detto Eberhart - e proponiamo una partnership commerciale, con la quale ci sarebbe anche trasferimento di know how". Infine l’ultimo riferimento sulla possibilità di eventuali esuberi, esclusi per ora come prima soluzione: "Se tutte queste misure non bastassero – ha però aggiunto il responsabile per Lufthansa - si deve anche pensare a un ridimensionamento, ma non è un fine per se stesso. La cancellazione delle tratte, della flotta e quindi personale navigante è solo l'ultima ratio".