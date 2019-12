Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, mercoledì 4 dicembre, all'avvio ha segnato 163,3 punti base, in linea con i 163 della chiusura del giorno precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,27% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio marginalmente positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib è invariato rispetto alla chiusura della vigilia, mentre l'Ftse It All-Share segna un aumento dello 0,1%. Apertura senza una direzione precisa per i mercati europei: Londra nei primissimi scambi cede lo 0,1%, Parigi segna un avvio in calo dello 0,02% e Francoforte un rialzo dello 0,07%.

L'andamento del 3 dicembre

Martedì 3 dicembre il differenziale aveva aperto a 163 punti base, per poi salire a 168 nel corso della giornata e tornare a quota 163 in chiusura, con il rendimento del titolo decennale italiano pari all'1,28%. Seduta di qualche frazione positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,04% a 22.736 punti. Mercati azionari del Vecchio Continente in generale pesanti: Londra (-1,7%) e Parigi (-1%) hanno concluso in negativo, affossati soprattutto dai titoli dell'energia e delle materie prime, mentre Francoforte ha segnato un lievissimo rialzo finale (+0,1%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).