Pensione di vecchiaia a 67 anni, l’età minima è confermata per il 2021

Resta fissata a 67 anni anche per il 2021 la soglia minima di età per la pensione di vecchiaia, oltre ad almeno 20 anni di contributi. Lo prevede il decreto del ministero dell’Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale sulla base dell'indicazione dell'Istat di una crescita di appena 0,021 decimi di anno della speranza di vita a 65 anni.

Confermati anche i requisiti per la pensione anticipata

Per la pensione anticipata rispetto all'età di vecchiaia resta valido il requisito di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 mesi per le donne) oltre a tre mesi di finestra mobile, fino al 31 dicembre 2026, secondo quanto previsto dal cosiddetto Decretone.

Quota 100 resta a meno di modifiche nella manovra

Confermata anche la pensione anticipata della cosiddetta Quota 100 che richiede almeno 62 anni di età e 38 di contributi, a meno che le cose non cambino con la prossima manovra.

Perché resta congelata l’età minima

Per quanto riguarda l’età minima di 67 anni per accedere alla pensione di vecchiaia, una legge del 2010 stabilisce l’adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita, che però non è cresciuta negli ultimi mesi in Italia. "La variazione della speranza di vita all'età di 65 anni - si legge nel Decreto pubblicato in Gazzetta - e relativa alla media della popolazione residente in Italia ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento con decorrenza 1 gennaio 2021 corrispondente alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nel 2016 è pari a 0,021 decimi di anno. Il dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di 0,025 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a 0".