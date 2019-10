Avvio in calo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, martedì 29 ottobre, ha aperto a 131 punti base, contro i 134 della chiusura di lunedì 28 ottobre. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,97%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) La Borsa di Milano ha aperto piatta con l'indice Ftse Mib a quota 22.702 punti. Borse europee tutte poco mosse in avvio: Parigi -0,04%, Londra -0,05%, Francoforte +0,04%.

L’andamento del 28 ottobre

Lo spread, lunedì 28 ottobre, ha chiuso a 134 punti base, con il rendimento del decennale in crescita all'1%. Il differenziale in mattinata aveva aperto sullo stesso valore, mentre venerdì 25 ottobre aveva concluso a 131 punti base. Prima seduta di settimana senza strappi per Piazza Affari, in rialzo sull'onda dell'annuncio di Dondald Trump di un possibile mini-accordo commerciale con la Cina al vertice dell'Apec di novembre. L'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,38% a 22.695 punti. Per i mercati azionari del Vecchio continente giornata poco sopra la parità: Londra ha chiuso in aumento dello 0,09%, con Francoforte in crescita finale dello 0,37% e Parigi dello 0,15%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

Data ultima modifica 29 ottobre 2019 ore 09:21