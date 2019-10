Frenata sul bonus figli: l'assegno unico per i figli, del quale si è discusso nei giorni scorsi, non ci sarà, almeno per il momento. "Ci sarà ma non subito", dice il viceministro Misiani. Il governo mette subito uno dei primi paletti alla legge di bilancio. Nel fine settimana, probabilmente nella giornata di sabato, ci sarà un vertice di maggioranza dovrebbe servire a siglare l'accordo di massima tra i partiti, per portare in Consiglio dei ministri lunedì sera il documento programmatico di bilancio, la manovra e il decreto fiscale.

Ipotesi "sugar tax"

Tanto resta ancora da definire ma il ministro Roberto Gualtieri assicura che è "realistico" stimare di ricavare oltre 7 miliardi di risorse dalla lotta all'evasione. Per fare cassa spuntano una "sugar tax", anche se non è stata ancora discussa politicamente, e una stretta "all'evasione di prodotti petroliferi". Ma sulle misure, mentre il Pd lancia anche un piano casa da 1 miliardo, il governo fissa i suoi argini. Le risorse sono ridotte e non si fara' cassa "con nessun condono".