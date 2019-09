È iniziato a Treviso il consiglio di amministrazione straordinario di Edizione srl, la holding dei Benetton che controlla il 30,25% di Atlantia, azionista di riferimento di Autostrade per l’Italia. Sul tavolo la valutazione delle azioni per tutelare le società del gruppo Atlantia dopo gli sviluppi dell'inchiesta sui report falsi sulla manutenzione di alcuni viadotti, per cui il leader del M5s Luigi Di Maio continua a chiedere la revoca delle concessioni ad Aspi.

Non dovrebbe essere discussa vendita di quote di Aspi

Ieri fonti di Edizione avevano escluso che oggi dovessero essere discussi spin off o vendite di quote di Aspi, così come non vi sono conferme sull'ipotesi che il board possa affrontare anche il ricambio dei vertici di Atlantia.