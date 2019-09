Ampliare la platea di chi può avere accesso al riscatto agevolato della laurea, introdotto a gennaio dal vecchio governo gialloverde con il cosiddetto "decretone". È uno dei temi su cui è a lavoro l'esecutivo giallorosso in vista della prossima manovra.

Il riscatto "light" in quattro mesi ha avuto boom di domande

Il riscatto 'light' attualmente si applica su massimo 5 anni, pagando 5.239,74 euro, in una unica soluzione o in 60 rate. Stando ai primi dati, sottolineano fonti di governo, la misura ha avuto grande successo, registrando in 4 mesi un boom di domande.

Lo sconto della nuova norma

Lo sconto - calcolato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro - è sostanzioso: un lavoratore in regime contributivo, che guadagna 40.000 euro, avrebbe infatti pagato circa 13.200 euro l'anno, in pratica il 60% in più. L'effetto è legato all’introduzione di una nuova modalità di calcolo: di fatto, la norma prevede che "ai fini del periodo da valutare con il sistema contributivo", in pratica a partire dal 1996 quando questo è stato introdotto, il lavoratore potrà decidere di attivare questo riscatto con lo sconto "ai soli fini dell'incremento dell'anzianità contributiva". Questa possibilità vale fino a 45 anni ed è matematicamente impossibile usare il riscatto per poi accedere a quota 100 (62 anni di età e un'anzianità contributiva minima di 38).