Un contributo di 5.241,30 euro per ogni anno di studio. È quanto costerà da oggi agli under 45 riscattare la laurea, così come previsto dal cosiddetto "decretone" approvato la sera del 17 gennaio dal Consiglio dei ministri e che ha dato il via libera a quota 100 e reddito di cittadinanza. L’ammontare sarà uguale per tutti e inferiore rispetto a quanto costava in passato per aumentare gli anni di anzianità pensionistica contributiva.

Lo sconto della nuova norma

La norma stabilisce una modalità di contribuzione ridotta possibile fino a 45 anni d'età. Lo sconto - calcola la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro - è sostanzioso: un lavoratore in regime contributivo, che guadagna 40.000 euro, avrebbe infatti pagato circa 13.200 euro l'anno, in pratica il 60% in più.