Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), venerdì 6 settembre, ha aperto a 151,2 punti base, (in calo/in rialzo) rispetto ai 153 della chiusura di giovedì 5. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,924% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Borse europee poco mosse: Milano e Madrid (-0,3% entrambe) stanno indietro con Londra (-0,15%) e Parigi (-0,1%), mentre Francoforte è l'unica in rialzo (+0,14%).

L’andamento del 5 settembre

Giovedì 5 settembre lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 153 punti base, in rialzo rispetto ai 148 dell'apertura. Il rendimento del decennale si era attestato allo 0,94%. Chiusura in rialzo per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che ha guadagnato l'1%. Le altre Borse europee hanno avuto andamenti altalenanti: chiusura in rialzo per Parigi che ha guadagnato l'1,11% e per Francoforte (+0,85%), mentre Londra ha perso lo 0,55%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

