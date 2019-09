Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), giovedì 5 settembre, ha aperto a 148 punti base, mantenendosi sulla stessa cifra della chiusura di mercoledì 4 settembre. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,82%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano apre in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,53% a 21.853 punti. Anche le altre Borse europee aprono positive, tranne Londra, piatta a 7.311 punti, con gli investitori in attesa di avere un quadro più chiaro sulla Brexit. La migliore è Francoforte (+0,77%) a 12.117 punti, seguita da Parigi (+0,68%) a 5.569 punti.

L’andamento del 4 settembre

Mercoledì 4 settembre, nel giorno della nascita del Conte-bis, lo spread aveva chiuso a 148 punti base, in netto calo rispetto ai 158 della chiusura di lunedì 3. Il rendimento del titolo decennale italiano aveva aggiornato il minimo storico allo 0,80%. Chiusura positiva per la Borsa di Milano: il Ftse Mib ha guadagnato l'1,58% a 21.737 punti. Anche le altre Borse europee hanno terminato la seduta in rialzo. Sui mercati del Vecchio continente ha inciso anche un clima più sereno a Hong Kong mentre è rimasta alta l'attenzione nel Regno Unito per la Brexit. In rialzo Parigi (+1,21%), Francoforte (+0,96%), Madrid (+0,79%) e Londra (+0,59%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 05 settembre 2019 ore 09:44