Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 4 settembre, ha aperto a 150 punti base, in calo rispetto ai 158 della chiusura di lunedì 3. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,82% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. Nel giorno decisivo per la nascita del nuovo governo M5S-Pd (AGGIORNAMENTI), l'indice Ftse Mib segna un rialzo dell'1,24% a 21.668 punti. Bene anche le principali borse europee. Londra segna un rialzo dello 0,31% a 7.290 punti, Parigi sale dello 0,97% a 5.518 punti e Francoforte dell'1,12% a 12.043 punti.

L'andamento del 3 settembre

Martedì 3 settembre, lo spread aveva aperto a 165 punti base per poi chiudere la giornata a quota 158, ai minimi da metà maggio 2018, con il tasso sul decennale del Tesoro sceso allo 0,87%. Chiusura in calo per le borse. Milano ha cedutoo lo 0,25% con Ftse Mib a 21.399 punti. Negative anche le altre piazze europee: Francoforte ha perso lo 0,36% con il Dax a 11.910 punti. Londra ha chiuso a -0,19% con il Ftse 100 a 7.268 punti mentre Parigi ha fatto segnare un -0,49% a 5.466 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).