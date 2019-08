Non più gli azionisti e il profitto al primo posto. Le aziende nell’adottare le loro politiche devono agire anche a beneficio di clienti, dipendenti, fornitori e comunità in cui operano. A stabilirlo è Business Roundtable, associazione che riunisce gli amministratori delegati di multinazionali statunitensi, tra le quali Amazon, JPMorgan, Johnson & Johnson. Una nuova Dichiarazione sullo scopo di una società, firmata da 181 Ceo, manda in soffitta il classico capitalismo basato sull'utile a tutti i costi e stabilisce, tra gli altri principi, che le aziende devono "proteggere l'ambiente" e trattare i dipendenti con “dignità e rispetto" nel perseguire profitti di lungo termine agli azionisti.

Una nuova idea di azienda

Dal 1978, Business Roundtable pubblica periodicamente i principi di governo societario. Ogni versione del documento emesso dal 1997 ha sempre, più o meno, affermato che le società esistono principalmente per servire gli azionisti. La nuova Dichiarazione sostituisce le dichiarazioni precedenti e delinea uno standard moderno per la responsabilità aziendale. Nasce una nuova idea di azienda che investe sui dipendenti, creando valore per i consumatori, con una gestione più etica dei rapporti con i fornitori e sostenendo le comunità locali dove essa agisce.

"Investire nei lavoratori per avere successo a lungo"

"Il sogno americano è vivo, ma sfilacciato", ha dichiarato Jamie Dimon, Presidente e Ceo di JPMorgan Chase & Co. e Presidente della Business Roundtable. “I principali datori di lavoro stanno investendo nei loro lavoratori e comunità perché sanno che è l'unico modo per avere successo a lungo termine. Questi principi moderni riflettono l'impegno incrollabile della comunità aziendale di continuare a spingere per un'economia al servizio di tutti gli americani”.