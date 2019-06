Martedì 25 giugno lo spread tra Btp e Bund (COS'È) ha aperto a 246 punti base, stabile rispetto alla chiusura di lunedì 24 giugno. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,15%. Avvio di seduta negativo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib cede lo 0,28% a 21.223 punti. Apertura in calo anche per le principali Borse europee: Parigi cede lo 0,4% a 5.499 punti, Francoforte lo 0,39% a 12.226 punti e Londra lo 0,56% a 7.375 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD)

L’andamento del 24 giugno

Lo spread tra Btp e Bund, lunedì 24 giugno, ha chiuso in lieve rialzo a 246 punti base, col rendimento del titolo decennale italiano al 2,14%. In mattinata aveva aperto a 241, in lieve calo rispetto ai 243 punti della chiusura di venerdì 21 giugno. Chiusura in calo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha perso lo 0,49% a quota 21.284 punti, dopo essere partito male già dal mattino. Fiacche anche le altre Borse del Vecchio continente: Francoforte ha perso lo 0,53% a 12.274 punti, Parigi lo 0,12% a 5.521 punti, mentre Londra ha guadagnato lo 0,12% a 7.416 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

