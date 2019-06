Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), venerdì 21 giugno, ha aperto a 246,5 punti base, stabile rispetto ai 246 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,147% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apertura in leggerissimo rialzo per la Borsa di Milano: +0,07%, con l'indice Ftse Mib che sale a 21.377 punti.

L’andamento del 20 giugno

Ieri, giovedì 20 giugno, lo spread fra il Btp decennale e il bund ha chiuso a 246 punti. Dopo aver aperto a 235 punti base, in calo rispetto ai 240 della chiusura del giorno prima e ai minimi da 9 mesi, il differenziale nel corso della giornata è sceso ancora, fino a quota 233. Ma nel tardo pomeriggio ha accelerato verso l'alto riportandosi quasi a 250 punti base, annullando i guadagni della mattina. Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib a Piazza Affari ha chiuso in aumento dello 0,66% a 21.361 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Mercati azionari del Vecchio continente in modesto rialzo: Londra ha chiuso in aumento dello 0,2%, Parigi e Francoforte in crescita dello 0,3%.

Data ultima modifica 21 giugno 2019 ore 09:13