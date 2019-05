Unicredit, possibile offerta d'acquisto per la tedesca Commerzbank

Unicredit si prepara a dare l'assalto a Commerzbank. Il gruppo di Piazza Gae Aulenti, secondo Reuters, a fronte di una potenziale offerta avrebbe nominato come advisor Jp Morgan e Lazard, banca d'affari di cui è Managing Director l’ex viceministro delle Finanze tedesco Joerg Asmussen. Ieri sera, tuttavia, Unicredit ha pubblicato una nota in cui "tiene a precisare che non è stato firmato alcun mandato relativo a possibili operazioni di mercato oggetto di indiscrezioni giornalistiche".

Interesse per l'istituto tedesco già dal 2017

Ma l’interesse per l’istituto tedesco è noto, e risale già al 2017: l’offerta non si concretizzò a causa di una opposizione politica in Germania sugli accordi bancari transfrontalieri e per i problemi della banca italiana, impegnata nella ristrutturazione delle sue attività. Le posizioni, soprattutto tedesche, sarebbero però cambiate.

Lo sfidante olandese

Ma nella corsa a Commerzbank, l'istituto italiano dovrà trovarsi a superare anche un altro ostacolo: all'orizzonte si profila infatti una sfida con gli olandesi di Ing, come riporta Bloomberg. Un passo concreto è comunque atteso dopo le elezioni europee.

Unicredit si concentra sul piano Transform 2019

Nel frattempo, nella sua nota, “Unicredit desidera ribadire che è completamente concentrata sulla realizzazione del piano Transform 2019, basato su presupposti di natura organica e che è sulla strada giusta per il raggiungimento di tutti gli obiettivi dichiarati, come confermato durante la presentazione dei risultati del gruppo nel primo trimestre, avvenuta lo scorso 9 maggio 2019".