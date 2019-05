Apertura in rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 255,5 punti base contro i 254 della chiusura di martedì 30 aprile. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,58%. La Borsa di Milano apre in calo. L'indice Ftse Mib cede lo 0,21% a 21.834 punti.

L'andamento del 30 aprile

Martedì 30 aprile, lo spread Btp/Bund ha chiuso in calo a 254 punti base contro i 258 della chiusura del 29 aprile. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato al 2,55%. La Borsa di Milano ha chiuso in rialzo (+0,43%). L'indice Ftse Mib si è fermato a quota 21.883 punti. In avvio Piazza Affari era partita con un calo, ma poi in giornata si è portata in terreno positivo. Chiusura in ribasso per la Borsa di Londra (-0,3%), in debole rialzo invece per quelle di Parigi (+0,1%) e Francoforte (+0,13%). Seduta quindi contrastata per le principali borse europee (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 02 maggio 2019 ore 09:13