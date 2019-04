La famiglia Toto potrebbe essere coinvolta nel salvataggio di Alitalia. Il gruppo industriale abruzzese non prende ufficialmente posizione, ma fonti vicine confermano - come anticipato da Repubblica - il contatto con il governo. Aggiungono che Renexia, società guidata da Riccardo Toto (uno dei quattro figli di Carlo, patron del gruppo), potrebbe formalizzare un’offerta entro la scadenza di martedì. Il vicepremier Luigi Di Maio e Riccardo Toto si sarebbero visti mercoledì scorso a Taranto. Fonti del Mise, però, precisano: non ci sono stati contatti tra Di Maio e il Gruppo Toto in merito a Alitalia, sono da considerarsi prive di fondamento le ricostruzioni che descrivono un incontro a Taranto sul tema. Di Maio, continuano le fonti, ha incrociato Riccardo Toto a New York per pochi secondi, in pubblico e tra centinaia di imprenditori. Se il Gruppo Toto presenterà un'offerta, concludono le fonti del Mise, sarà valutata da Ferrovie dello Stato e dai commissari.

Toto acquisterebbe una quota "tra il 20 ed il 30%”

Stamattina Repubblica scriveva: "Il socio italiano in grado di chiudere il cerchio di Alitalia è Riccardo Toto". Riferiva, poi, di “un dialogo” con il ministro Luigi Di Maio "andato sempre più avanti" e “arrivato ad un passo dall'intesa". Un trattativa, continuava, "condotta in prima persona" dal vicepremier M5S. La quota che verrebbe acquisita da Toto sarebbe "tra il 20 ed il 30%”. Quota, con "un esborso intorno ai 250 milioni", che "dipende dalla presenza o meno dei cinesi" (secondo il giornale, Delta - pronta a entrare con il 15% - "si sta facendo garante di una partecipazione" di China Eastern).

Il presunto incontro tra Riccardo Toto e Di Maio

L’incontro tra Toto e Di Maio sarebbe avvenuto mercoledì scorso a Taranto, quando entrambi erano in città per impegni diversi: sarebbe nata, così, l'occasione per un confronto diretto, dopo i contatti tra il governo e il gruppo (l’esecutivo avrebbe avuto contatti con diversi altri gruppi italiani). Toto era nel capoluogo pugliese per il progetto, acquisito da Renexia Services, per la realizzazione in mare del primo parco eolico off-shore d'Italia e del Mediterraneo. L’incontro tra i due, sempre secondo quanto riferiscono fonti vicine al gruppo abruzzese, sarebbe stato positivo. Tanto che, entro il termine ultimo di martedì prossimo, la società guidata da Riccardo Toto potrebbe formalizzare l’offerta. Renexia, che potrebbe essere la società veicolo per l'investimento del gruppo Toto in Alitalia, secondo Repubblica ha in cassa liquidità sufficiente per l'operazione dopo la cessione a Edf di UsWind, la società americana che detiene il parco eolico più grande del mondo.

Chi è la famiglia Toto

Per la famiglia di costruttori abruzzesi sarebbe un ritorno nel settore. Carlo Toto è stato protagonista della liberalizzazione in Italia: dalla piccola AliAdriatica (fondata nel 1983 a Pescara) alla trasformazione in AirOne, confluita nell'Alitalia tutta italiana dei “capitani coraggiosi” chiamati nel 2008 da Silvio Berlusconi a salvare l'ex compagnia di bandiera. Renexia, invece, è stata "costituita nel 2011 - come la stessa società si presenta - per dare un volto proprio alla Divisione Energie Rinnovabili della Toto Spa. Si occupa dello sviluppo, della progettazione, della costruzione e della gestione di impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili". Il Gruppo, con Strada Parchi Spa, è concessionario delle autostrade laziali e abruzzesi A24 e A25: è un altro fronte di confronto con il governo dopo che i vertici, nei mesi scorsi, più volte sono entrati in rotta di collisione con il ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, anche lui del M5S, sul tema della sicurezza dei viadotti delle due autostrade.