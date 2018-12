Alitalia, c'è il via libera di commissari e Mise all'offerta di Fs

Via libera all’offerta di Ferrovie dello stato per Alitalia. Fs ha ricevuto la lettera dei commissari straordinari di Alitalia in cui si dice che la loro offerta “è stata positivamente valutata" dagli stessi commissari, "sentito il ministero vigilante", ovvero il Ministero dello sviluppo economico.

L'ad di Fs: "Parliamo anche con EasyJet"

Durante la giornata l'ad delle Fs Gianfranco Battisti aveva spiegato: "Aspettiamo che ci presentino le condizioni e siamo pronti a partire nei tempi giusti e nel momento in cui ci verrà ufficializzato il ruolo saremo noi a gestire la partita delle negoziazioni". E poi ha aggiunto: "Siamo convinti della bontà a livello trasportistico del progetto, ci crediamo e abbiamo l'ambizione e la maturità industriale per poter garantire la leadership di un processo integrato per la mobilità del Paese". Il piano industriale per Alitalia dovrebbe slittare a gennaio, mentre l'azienda sta "interloquendo con molti operatori, tra cui EasyJet". Quest'ultima ha aperto "a operazioni con altri".