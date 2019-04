Spread oggi in Italia, l’andamento del differenziale Btp-Bund

Apertura in lieve rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 264 punti contro i 263 della chiusura di martedì 23 aprile. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,67%.

L'andamento di martedì 23 aprile

Martedì 23 aprile, lo spread Btp/Bund aveva chiuso la giornata in rialzo a quota 263 punti, con il rendimento del decennale al 2,67%. A metà giornata il differenziale aveva raggiunto quota 264, il livello più alto dal 9 aprile scorso. La Borsa di Milano ha chiuso in lieve calo (-0,27%), con l'indice Ftse Mib fermo a 21.896 punti. Chiusura in rialzo, invece, per le principali Borse europee: Londra ha guadagnato lo 0,85%, Parigi lo 0,2% punti e Francoforte lo 0,16 %. In controtendenza Madrid a -0,57%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).