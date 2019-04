Kellogg, la multinazionale americana che deve la fama soprattutto alla produzione di cornflakes che da oltre cento anni rappresentano il suo marchio di fabbrica, ha annunciato l'intenzione di vendere alla Ferrero due dei suoi marchi di snack e biscotti. Nello specifico, si tratta di Keebler e Famous Amos, meno conosciuti in Italia e che producono soprattutto i tradizionali cookies al cioccolato. Oltre ai biscotti, il gruppo acquisirà anche il business degli snack alla frutta Kellogg’s, compresi gli snack Stretch Island e Fruity, insieme ai coni gelato e le crostate Keebler's. Il closing della transazione è previsto nella seconda metà dell'anno. L'operazione si aggira intorno a 1,3 miliardi di dollari. L’azienda italiana ha battuto la concorrenza dell'americana Hostess Brands.

Ferrero: "Presto altri marchi iconici con Ferrero"

"Il business di Kellogg dei biscotti, degli snack alla frutta, dei gelati e delle crostate rappresenta un’eccellente soluzione strategica per Ferrero, perché consente di continuare ad aumentare la nostra presenza complessiva e l’offerta di prodotti nel mercato nordamericano", ha detto Giovanni Ferrero, presidente dell'omonimo Gruppo. "Con questa operazione non vedo l’ora di portare molti marchi iconici Kellogg nel portafoglio Ferrero, di accogliere i nuovi colleghi nella nostra vasta comunità e di proseguire la nostra tradizione nel far crescere i marchi, come abbiamo fatto attraverso le acquisizioni di successo di Fannie May, Ferrara Candy Company e l'ex business dolciario statunitense di Nestlé".