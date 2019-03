“Puoi comprare una Tesla con il tuo cellulare in circa 1 minuto, guidare per centinaia di miglia e poi restituirla gratis”. È così che la Tesla, l’azienda di Elon Musk, ha spiegato in un post la sua nuova rivoluzione: venderà le auto elettriche solo online. L’annuncio è arrivato insieme alla notizia del lancio della nuova versione del Model 3, il prodotto che consente a Musk di centrare l'obiettivo di un'auto elettrica a un prezzo di 35.000 dollari destinata al mercato di massa.

“È una decisione difficile ma giusta per il futuro”

La vendita delle auto elettriche online si tradurrà inevitabilmente nella chiusura di molti punti vendita: resteranno aperti solo per esposizione i negozi in alcune delle aree più trafficate. Musk non ha specificato quante persone perderanno il lavoro, ma ha detto che "lo spostamento di tutte le vendite online, insieme alle efficienze sui costi che stiamo realizzando, ci consente di ridurre i prezzi delle vetture del 6%, e di centrare l'obiettivo di un Model 3 a 35.000 dollari prima del previsto". “È una decisione difficile - ha aggiunto - ma è quella giusta per il futuro”.

Comprare una Tesla online

Nel post, che annuncia il lancio del Model 3 e la svolta dell’e-commerce, l’azienda spiega: “Ora puoi comprare una Tesla in 1 minuto dal tuo telefono, e presto questa possibilità ci sarà in tutto il mondo. Stiamo anche rendendo più facile provare e poi restituire una Tesla, così che i test drive prima dell’acquisto non siano necessari. Ora puoi restituire un’auto entro 7 giorni o 1000 miglia percorse e avere un rimborso totale. Puoi letteralmente comprare una Tesla, guidare per diverse centinaia di miglia per un weekend fuori porta con gli amici e restituirla gratis”.