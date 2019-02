Delta Airlines ed EasyJet sono in trattativa per il salvataggio di Alitalia. Dopo le indiscrezioni di Bloomberg, la conferma arriva da una nota di Ferrovie dello Stato: "Alla luce delle conferme di interesse pervenute da parte di Delta Airlines e EasyJet ad essere partner industriali di Fs italiane nell'operazione Alitalia - si legge - il Cda di Fs si è riunito oggi ed ha deliberato di avviare una trattativa con le due compagnie al fine di proseguire nella definizione degli elementi portanti del piano della nuova Alitalia". Il governo, inoltre, in una nota di Palazzo Chigi diffusa dopo un incontro tra il premier Conte, Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria, esprime la disponibilità a "partecipare alla costituzione della Nuova Alitalia, tramite il Mef, a condizione della sostenibilità del piano industriale e in conformità con la normativa europea".

Possibilità di acquisire fino al 40%

Secondo Bloomberg, la compagnia statunitense e quella inglese, seconda in Europa per i voli low cost, starebbero valutando l’eventualità di acquisire congiuntamente fino al 40% della compagnia di bandiera italiana. "Non vogliamo fare speculazioni", ha dichiarato Susannah Thurston, portavoce di Delta. "Alitalia è un partner di vecchia data di Delta che fa parte della nostra joint venture transatlantica con Air France-KLM. Continuiamo a lavorare con Alitalia per mantenere la nostra partnership".

