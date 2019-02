Zenzero, web tv e bici elettrica nel nuovo paniere dell'Istat

Cambia il paniere Istat per l'inflazione: escono il supporto digitale da registrare (come cd e dvd vergini) e la lampadina a risparmio energetico, mentre arrivano la bici elettrica, lo zenzero e la web tv.

Le nuove abitudini di consumo: dallo zenzero alla web tv

Nello specifico, a rappresentare le nuove abitudini di consumo delle famiglie nel 2019 entrano: frutti di bosco e zenzero tra i beni alimentari; bicicletta elettrica e scooter sharing nell'ambito dei trasporti; la cuffia con microfono nel settore tecnologico; l'hoverboard (la tavola elettrica munita di ruote) come articolo sportivo; e la web tv all'interno degli abbonamenti alla pay tv. Oltre ai nuovi ingressi, l'Istat ha anche apportato degli aggiustamenti: ad arricchire la gamma dei prodotti che rappresentano consumi consolidati, entrano così 'Tavolo, Sedia e Mobile da esterno' (tra i mobili da giardino), 'Pannoloni e Traversa salvaletto' (tra i prodotti medicali) e i prezzi dell'Energia elettrica del mercato libero, che affiancano quelli del regime di maggior tutela (anche se la completa liberalizzazione è slittata al prossimo anno).

I numeri del paniere 2019

Nel paniere del 2019 utilizzato per il calcolo degli indici Nic (per l'intera collettività nazionale) e Foi (per le famiglie di operai e impiegati) figurano 1.507 prodotti elementari (1.489 nel 2018), raggruppati in 922 prodotti, a loro volta raccolti in 407 aggregati. Per il calcolo dell'indice Ipca (armonizzato a livello europeo) si adotta un paniere di 1.524 prodotti elementari (in lieve ampliamento rispetto ai 1.506 nel 2018), raggruppati in 914 prodotti e 411 aggregati.