Crescita lenta, allarme di Bankitalia: "Rischio recessione tecnica"

"In Italia, dopo che la crescita si era interrotta nel terzo trimestre, gli indicatori congiunturali disponibili suggeriscono che l'attività potrebbe essere ancora diminuita nel quarto". Questo l’allarme lanciato dal bollettino economico della Banca d'Italia. Un’eventualità che, se verificata, equivarrebbe a una recessione tecnica. (LO SPREAD OGGI)

In calo le stime Pil del 2019

I dati negativi del quarto trimestre del 2018 accompagnano le proiezioni altrettanto allarmanti per il 2019: la crescita del Pil del nostro Paese sarebbe "pari allo 0,6%, 0,4 punti in meno rispetto a quanto valutato in precedenza". Inoltre, "le proiezioni centrali della crescita nel 2020 e nel 2021 - prosegue il documento - sono dello 0,9 e dell'1%, rispettivamente", ma "i rischi per la crescita sono al ribasso".

Cala lo spread ma resta tensione nei mercati

Tra i dati diffusi nel bollettino economico della Banca d’Italia anche quelli sullo spread (COS'È): "I premi per il rischio sui titoli sovrani sono scesi, per effetto dell'accordo tra il Governo italiano e la Commissione europea sui programmi di bilancio. Il differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e di quelli tedeschi – prosegue Bankitalia - a metà gennaio era di circa 260 punti base, 65 in meno rispetto ai massimi di novembre". Tuttavia, il documento osserva che "le condizioni complessive dei mercati finanziari restano più tese di quelle osservate prima dell'estate". "La riduzione dell'incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti è proseguita, raggiungendo il 4,5 per cento nel terzo trimestre al netto delle rettifiche, 1,8 punti in meno rispetto a un anno prima. Anche il flusso dei nuovi crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti resta contenuto (1,7 per cento, nel trimestre, correggendo per fattori stagionali e in ragione d'anno".

L'"irrigidimento delle imprese"

Secondo quanto afferma la Banca d'Italia, inoltre, si registrano "segnali di irrigidimento dalle imprese" sull'offerta di credito. Fino ad ora l'effetto è rallentato dalle "buone condizioni di patrimonializzazione delle banche e l'elevata stabilità delle loro fonti di finanziamento. In prospettiva, però, il persistere dell'elevato livello dei rendimenti sovrani e il costo della raccolta bancaria continuerebbe a spingere al rialzo il costo del credito". "Gli investitori non residenti hanno ridotto le loro consistenze di titoli di debito pubblico e di titoli bancari italiani", spiega ancora Bankitalia, precisando che le consistenze di Btp e titoli bancari in mano agli esteri sono scese "rispettivamente di 35,6 e 18,1 miliardi nei primi undici mesi" e "di 19,4 e 4,9 miliardi tra luglio e novembre".