Ford e Volkswagen uniscono le forze e lanciano un'alleanza per la produzione di veicoli commerciali e pickup. Lo hanno annunciato in una nota durante il salone dell'auto di Detroit. Non solo, hanno anche firmato un memorandum per lo sviluppo congiunto di auto elettriche e a guida autonoma, come ha spiegato Herbert Diess, amministratore delegato della casa tedesca. L'accordo prevede il lancio sul mercato dei veicoli prodotti in partnership nel 2022. Le due società hanno precisato che non è prevista alcuna integrazione societaria o uno scambio di azioni.

La soddisfazione degli ad delle due case d’auto

Durante la conference call per spiegare la nuova alleanza, l'amministratore delegato di Ford, Jim Hackett, si è dichiarato "molto ottimista" sulla possibilità di stringere un accordo con Volkswagen anche sulla produzione di auto elettriche e a guida autonoma, dopo la firma del memorandum per lo sviluppo. "Nel corso del tempo, questa alleanza aiuterà entrambe le aziende a creare valore e soddisfare le esigenze dei nostri clienti e della società", ha ribadito Hackett in un comunicato. Un concetto condiviso anche da Diess, che ha spiegato come le due case d’auto valutino una collaborazione in Cina: "Volkswagen e Ford sfrutteranno le risorse collettive, le capacità di innovazione e le posizioni di mercato complementari per servire ancora meglio milioni di clienti in tutto il mondo. Allo stesso tempo, l'alleanza sarà una pietra miliare per la nostra spinta a migliorare la competitività", ha aggiunto.