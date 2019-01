Apertura in leggero rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 265 punti contro i 261 della chiusura di venerdì 11 gennaio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,8%. Avvio di seduta negativo per Piazza Affari: l’indice Ftse Mib segna un calo dello 0,65% a 19.163 punti.

L’andamento di venerdì 11 gennaio

Venerdì 11 gennaio il differenziale di rendimento, dopo un'apertura in rialzo a 264 punti, aveva chiuso a 261. Le Borse europee, dopo un inizio di giornata in positivo, avevano rallentato in mattinata in seguito alla pubblicazione dei dati sulla produzione industriale nei maggiori Paesi del Vecchio continente. Chiusura per tutte al ribasso, con Milano che ha ceduto lo 0,06% a 19.290 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

