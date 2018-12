Lo spread tra Btp e Bund (COS'È) chiude in rialzo a 294 punti base, dai 288 della chiusura del 7 novembre. Il rendimento del titolo italiano a 10 anni è al 3,39%. L'apertura di oggi, 8 novembre, era stata intorno a quota 290 (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Pesano, secondo Bloomberg, le stime della Commissione europea secondo cui il deficit italiano nel 2019 salirà al 2,9%, ben oltre le stime del governo. Ma anche Wall street incerta, il ritorno della tensione sui titoli di Stato italiani e qualche trimestrale deludente, hanno influito su Piazza Affari, la peggiore Borsa di giornata in Europa. L'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,57% a 19.429 punti, l'Ftse All share in ribasso dello 0,71% a quota 21.359.

L’andamento di mercoledì 7 novembre

Ieri, mercoledì 7 novembre, il differenziale di rendimento, dopo un’apertura a 294 punti e una giornata stabile sopra i 290 punti, ha chiuso in calo a 288 punti base, con il tasso sul titolo decennale del Tesoro al 3,33%. Piazza Affari, dopo avere aperto a +0,6%, ha chiuso in robusto rialzo, sostenuta anche dalla solidità dei titoli di Stato italiani. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni con un guadagno dell'1,42% a 19.540 punti. Su Milano hanno influito anche le trimestrali, ma la giornata di rialzi ha riguardato tutte le Borse del Vecchio Continente, sostenute anche da una Wall street positiva dopo l'esito del voto di Midterm. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

Data ultima modifica 08 novembre 2018 ore 19:20