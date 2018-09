Tria: "Convinceremo le agenzie di rating con azioni concrete"

Arriva da Shanghai la reazione più importate del governo Conte alla conferma di Ficth del rating BBB sull'Italia, con la revisione dell'outlook da "stabile" a "negativo". "Credo che tra poco non ci sarà più il problema di convincere su azioni future, ma ci saranno le azioni già nelle prossime settimane – ha commentato il ministro dell'Economia Giovanni Tria - Io vedo in questo mantenimento del rating, come è stato per il rinvio del giudizio da parte di Moody's, che le agenzie di rating stanno aspettando le azioni del governo". (In 60 secondi: perché il governo cerca fondi in Cina)

Tria: “Presto azioni che aiuteranno a correggere i giudizi”

Il ministro, incontrando a Shanghai i media italiani nell'ultima tappa della visita istituzione in Cina, ha poi osservato che "poiché il programma di governo che si sta mettendo a punto risponde alle linee che sono già state più volte espresse ufficialmente, sia dal presidente del Consiglio che da me, sia in giugno che ad agosto, evidentemente questo non ha convinto perché erano dichiarazioni. Ma adesso che le azioni nelle prossime settimane si tradurranno in documenti ufficiali del governo, penso che questi giudizi verranno corretti e verranno corretti in senso positivo, poiché di fatto sono giudizi che non si basano su situazioni di fatto, ma si basano su attribuzioni di intenzioni al governo, che evidentemente differiscono dalle intenzioni dichiarate dal governo".

Tria: “L’allarmismo di alcuni giornali distrae i mercati”

Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria dissente da alcuni "titoli sui giornali" il cui allarmismo "distrae" i mercati internazionali che "pensano che in Italia ci sia la finanza allegra". Come ricordato nelle "non tante interviste rilasciate, sono venti anni che l'Italia ha un surplus primario ed è un caso unico in Europa. Abbiamo un debito che viene da lontano: non c'è finanza allegra".