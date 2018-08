Crolla la lira turca, banche italiane esposte per 15 miliardi di euro

Non si arresta il crollo della lira turca che, in avvio di contrattazioni, è arrivata a toccare il minimo storico sul dollaro, perdendo fino al 13,5%, secondo quanto riporta Bloomberg. Un record negativo per la valuta di Ankara, sotto attacco per via dei timori sulle politiche economiche del Paese, l’inflazione galoppante e i rapporti sempre più tesi con gli Stati Uniti. La moneta è arrivata a scambiare fino a 6,3 sul biglietto verde per poi recuperare un po' di terreno e assestarsi a 5,81. Si tratta della peggior settimana dallo scoppio della crisi finanziaria nel 2008 per la lira turca.

Banche italiane esposte per 15 miliari di euro

Le banche italiane, invece, sono esposte verso la Turchia per quasi 15 miliardi di euro (16,9 miliardi di dollari). E' quanto si ricava dalle tabelle della Bri, la Banca dei regolamenti internazionali che funge da 'banca centrale delle banche centrali'. Gli istituti di credito del nostro paese vengono dopo la Spagna (71 miliardi), la Francia (33 miliardi), la Gran Bretagna (16,5) e gli Stati Uniti (15,6) oltre alla Germania (14,8). Da segnalare anche il Giappone (12 miliardi)i', più lontana la Svizzera (5 miliardi) In totale l'esposizione delle banche internazionali verso la Turchia è pari a 264,9 miliardi di dollari.

Si teme un contagio in Europa

Intanto, i timori di un contagio al sistema finanziario europeo indeboliscono l'euro in avvio di giornata. Un dato confermato anche dal Financial Times. Il quotidiano scrive infatti che la vigilanza Bce è preoccupata per il contagio della crisi turca alle banche europee. Intanto, il governo turco ha abbassato ieri dal 5,5 al 4% il target di crescita e sta cercando di sistemare le vulnerabilità di un'economia preda di un'inflazione incontrollata, mentre i rendimenti sui titoli di Stato decennali viaggiano poco sotto il 20%.

Erdogan: “Non fatevi prendere dal panico”

Nel frattempo, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha invitato suoi cittadini a non farsi prendere dal panico per il crollo della lira sui mercati valutari e ha denunciato "campagne" contro il suo Paese. "Ci sono diverse campagne in corso, non prestate loro alcuna attenzione", ha detto Erdogan secondo quanto riporta l'agenzia di stampa statale Anadolu, citata da Bloomberg. "Non dimenticate questo: se loro hanno i dollari, noi abbiamo la nostra gente, il nostro diritto, il nostro Allah". Il presidente terrà un altro discorso oggi, nella provincia di Bayburt, nel quale, con tutta probabilità, toccherà nuovamente la questione.