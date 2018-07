Ilva, oggi il vertice al Mise. Di Maio: Troppe sigle? Ascoltiamo tutti

"Troppe sigle oggi al tavolo sull'Ilva?". Per il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio è la prova che il metodo del M5s "è ascoltare tutti". "Ci sono i portatori di interesse", ricorda Di Maio parlando della convocazione oggi al Mise del tavolo sull'Ilva che vedrà a confronto 62 sigle tra associazioni, enti locali e soggetti vari. "Il tema è sempre lo stesso: per anni ci sono state tante parti del Paese che non sono state ascoltate" ha ricordato il titolare del Mise spiegando che "l'Ancelor Mittal ha chiesto di voler spiegare il piano" a tutti gli stakeholder e che si sta solo applicando il metodo di ascolto che il M5s ha sempre voluto assicurare.

Il sindaco di Taranto diserta l'incontro



Contestando un eccessivo allargamento della partecipazione, diserteranno l'incontro al ministero dello Sviluppo economico il primo cittadino di Taranto, Rinaldo Melucci, i sindaci dell'area di "crisi" del tarantino, e il presidente della Provincia, Martino Tamburrano. La stessa ArcelorMittal, che oggi presenta la sua proposta migliorativa per l'acquisto del siderurgico, ha inviato una lettera a Di Maio precisando di non essere stata informata dell'allargamento a tanti soggetti, ma sottolineando un'apertura al dialogo e la necessità di un percorso "condiviso". Alle polemiche sull'incontro ha risposto il ministro Di Maio, avvertendo che "il tavolo Ilva non è stato convocato per trasformarsi in un club privato dove si discute nell'oscurità. Tutto deve essere trasparente".