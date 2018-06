Un esercito di robot (non più di terracotta!)

Stamane ho letto un articolo interessante che riguarda la rivoluzione industriale in atto in Cina per aumentare la produttività del paese. Già nel 2014 il presidente cinese Xi Jinping aveva introdotto la sua "rivoluzione dei robot", e negli ultimi anni questa strategia ha migliorato la produttività cinese.

Le statistiche dell'International Federation of Robotics fanno riflettere. Pechino ha introdotto 87.000 robot industriali nel 2016, dietro ad Europa e Stati Uniti. Ed è prevista una crescita a ritmo sostenuto (di circa il 20%) di questo tipo di produzione fino al 2020. Avete presente Foxconn, l'azienda che produce iPhone nella Silicon Valley cinese, a sud della Cina? Tra il 2012 e il 2016 il suo fatturato era in aumento, ma nello stesso periodo di tempo i suoi operai sono diminuiti di circa un terzo: 400.000 posti di lavoro sostituiti da decine di migliaia di 'Foxbots', robot industriali. Non finisce qui. Foxconn recentemente ha detto che vuole portare al 30% la percentuale di automazione della sua società.

Del resto gli uomini di latta lavorano 24 ore su 24, in base a come sono programmati e non hanno bisogno di ferie. Efficienza, qualità e riduzione dei rischi. Geekplus, società cinese, utilizza in pianta stabile robot equipaggiati con codice QR capaci di ridurre la presenza dell'uomo dal 50 all'80%.

Quello che mi ha colpito è che stando a un sondaggio della società Dentsu Aegis Network i cinesi sono i più ottimisti al mondo se gli si chiede dell'impatto dell'intelligenza artificiale sulle loro vite e sul loro lavoro. I due terzi di coloro che hanno risposto ritengono che l'A.I. creerà nuovi posti di lavoro (per la Banca Mondiale la robotica eliminerà il 77% dei posti di lavoro in Cina).

Di certo la rivoluzione voluta da Xi un effetto l'ha portato, sui conti delle aziende cinesi. In media l'utile per lavoratore - grazie all'elevata densità robotica - è arrivato a toccare 48.000$, livello mai visto prima.