Vittorio Colao lascia Vodafone dopo 10 anni

Il ceo di Vodafone Vittorio Colao lascerà dopo dieci anni la guida del colosso delle tlc. Lo annuncia la società in una nota. A partire dal 1 ottobre, al suo posto andrà il direttore finanziario Nick Read. Il gruppo annuncia intanto di aver chiuso l'esercizio fiscale a fine marzo con un utile di 2.788 milioni euro (da -6.079 dell'esercizio precedente). I ricavi scendono del 2,2% a 46.571 milioni. Il dividendo per azione va a 10,23 cent, in crescita del 2%.

Colao: "Inizia capitolo nuovo"

La notizia dell'uscita di Colao arriva solo una settimana dopo che il manager di 56 anni ha messo a segno l'acquisizione 'monstre' delle attività via cavo in Germania di Liberty Global plc per 22 miliardi di dollari, in una mossa destinata a ridisegnare il profilo del gigante delle tlc. "Ora è il momento giusto per iniziare la transizione", ha dichiarato Colao in una conferenza telefonica con i cronisti, riferisce Bloomberg. "Quello che Vodafone sta iniziando a scrivere è un capitolo completamente nuovo, dopo l'India, dopo Liberty, con la grande strada della convergenza. Sarà il momento giusto per iniziare con un nuovo team di manager dedicati".

Utili operativi +15,4%

Tornando ai risultati dell'esercizio, gli utili operativi del gruppo balzano del 15,4% a 4,3 miliardi. Quanto al calo dei ricavi, sottolinea la società, è primariamente dovuto all'uscita dal perimetro di consolidamento di Vodafone Olanda. Per il 2019 le 'guidance' indicano una crescita del margine operativo organico e normalizzato tra l'1 e il 5%. "E' stato un anno di significativi successi operativi e strategici e di una solida performance finanziaria", commenta Colao nella nota sui conti, ricordando il "forte impulso commerciale" grazie agli investimenti sulla rete, e la crescita record dei clienti non fissi nel quarto trimestre.