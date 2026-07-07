Sanremo, 59enne trovata morta in casa: indagini per omicidio

Una donna di 59 anni è stata trovata morta nella propria abitazione a Sanremo e gli investigatori indagano per omicidio. Il corpo presentava evidenti segni di violenza al collo e ai polsi, e tra le ipotesi si valuta lo strangolamento. I vigili del fuoco sono entrati nella casa della vittima da un balcone poiché la porta era chiusa dall'interno. Al vaglio delle autorità c'è la posizione del figlio ventenne.