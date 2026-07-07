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Milano, resta in carcere il 22enne che accoltellò a San Siro

Cronaca

Resta in carcere Lamin Saidy, 22 anni, nato in Italia da genitori gambiani, accusato di tentato omicidio pluriaggravato per aver accoltellato uno sconosciuto sabato mattina nella zona di San Siro a Milano. Il gip Luigi Iannelli ha convalidato l'arresto su richiesta del pm Elio Ramondini, disponendo la custodia cautelare per il rischio di reiterazione, alimentato dalle parole del giovane al fermo: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio». Nell'abitazione a Conegliano Veneto la Digos ha trovato scritti con propositi di violenza e, sul telefono, l'immagine di un miliziano islamico, ritenuta però decontestualizzata: al momento è esclusa la matrice terroristica. Il gip ha disposto una perizia psichiatrica.

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