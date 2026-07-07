Derby Torino, sospeso per 12 mesi poliziotto indagato

Il gip di Torino ha disposto la sospensione dal servizio per 12 mesi nei confronti dell'agente del quinto reparto mobile accusato di aver sparato il lacrimogeno che il 24 maggio scorso ha ferito gravemente alla testa Marco Basoccu, tifoso juventino di 36 anni, negli scontri precedenti il derby della Mole. Il giudice non ha accolto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura, ritenendo la misura meno afflittiva sufficiente alle esigenze cautelari. Secondo l'accusa, sulla base dell'analisi di centinaia di video, l'agente avrebbe sparato ad altezza uomo. La difesa valuta il ricorso al tribunale del riesame, mentre i sindacati di polizia esprimono sconcerto.
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