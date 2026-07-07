Al vertice Nato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato l'Europa a dotarsi al più presto di un sistema di difesa antimissile e antibalistico, senza attendere il 2030. Ha sottolineato la necessità di una produzione di massa e di soluzioni accessibili, ricordando che non si tratta di massimizzare i profitti di governi o industrie ma di garantire protezione a centinaia di milioni di europei.
Prossimi video
Spionaggio per la Russia, arrestati due ex 007 italiani
Cronaca
Eruzione Etna, riprese le operazioni di volo all'aeroporto di Catania
Cronaca
Sanremo, 59enne trovata morta in casa: indagini per omicidio
Cronaca
Milano, resta in carcere il 22enne che accoltellò a San Siro
Cronaca
Derby Torino, sospeso per 12 mesi poliziotto indagato
Cronaca
Zelensky: "Scudo antimissile per l'Ue subito, non nel 2030"
Cronaca
Spionaggio in favore della Russia, due arresti a Roma
Cronaca