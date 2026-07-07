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Zelensky: "Scudo antimissile per l'Ue subito, non nel 2030"

Cronaca

Al vertice Nato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato l'Europa a dotarsi al più presto di un sistema di difesa antimissile e antibalistico, senza attendere il 2030. Ha sottolineato la necessità di una produzione di massa e di soluzioni accessibili, ricordando che non si tratta di massimizzare i profitti di governi o industrie ma di garantire protezione a centinaia di milioni di europei.

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