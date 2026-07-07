Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Spionaggio in favore della Russia, due arresti a Roma

Cronaca

Due persone sono state arrestate a Roma con l'accusa di spionaggio in favore della Russia e accesso abusivo a sistemi informatici. Tra loro c’è anche un ex sottufficiale dei carabinieri di 59 anni con un passato nei servizi segreti: l'uomo avrebbe venduto informazioni riservate a un agente di Mosca protetto da copertura diplomatica, avvalendosi di una rete di fonti che include quattro militari italiani tuttora in servizio, indagati insieme a una quinta persona.

Prossimi video

Sanremo, 59enne trovata morta in casa: indagini per omicidio

Cronaca

Milano, resta in carcere il 22enne che accoltellò a San Siro

Cronaca

Derby Torino, sospeso per 12 mesi poliziotto indagato

Cronaca

Zelensky: "Scudo antimissile per l'Ue subito, non nel 2030"

Cronaca

Spionaggio in favore della Russia, due arresti a Roma

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 7 luglio: edizione delle 13

Cronaca