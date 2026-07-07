Spionaggio in favore della Russia, due arresti a Roma

Due persone sono state arrestate a Roma con l'accusa di spionaggio in favore della Russia e accesso abusivo a sistemi informatici. Tra loro c’è anche un ex sottufficiale dei carabinieri di 59 anni con un passato nei servizi segreti: l'uomo avrebbe venduto informazioni riservate a un agente di Mosca protetto da copertura diplomatica, avvalendosi di una rete di fonti che include quattro militari italiani tuttora in servizio, indagati insieme a una quinta persona.
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