Foca monaca a caccia nell'Area Marina di Punta Campanella

I sub del Centro Subacqueo Torre del Greco hanno filmato una foca monaca intenta a cacciare nella zona rossa dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella, tra le splendide acque dei golfi di Napoli e Salerno. Pierluigi Capone, direttore dell'area protetta, ha dichiarato che negli ultimi quattordici mesi sono stati registrati ventiquattro avvistamenti della specie.