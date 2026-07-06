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Foca monaca a caccia nell'Area Marina di Punta Campanella

Cronaca

I sub del Centro Subacqueo Torre del Greco hanno filmato una foca monaca intenta a cacciare nella zona rossa dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella, tra le splendide acque dei golfi di Napoli e Salerno. Pierluigi Capone, direttore dell'area protetta, ha dichiarato che negli ultimi quattordici mesi sono stati registrati ventiquattro avvistamenti della specie.

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