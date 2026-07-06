Milano, rapina turista davanti a una caserma: preso 18enne

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato a Milano dopo aver rapinato un turista statunitense insieme a un complice. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno all'angolo tra via Fosse Ardeatine e via Zecca Vecchia, proprio sotto le telecamere di sorveglianza della caserma della Stazione Duomo. I militari sono intervenuti subito bloccando il giovane, mentre il complice è riuscito a fuggire con un orologio da 500 euro.
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