Live In, Greison: "IA parte nostra vita, la sottovalutiamo"

“L'intelligenza artificiale fa già parte della nostra vita in maniera preponderante. La stiamo sottovalutando perché sta diventando invisibile: quando una rivoluzione scientifica è veramente importante, diventa invisibile. Come quando entriamo in casa non ci accorgiamo dell'elettricità: ci accorgiamo della sua esistenza quando manca”. Sono le parole di Gabriella Greison, fisica e divulgatrice di meccanica quantistica, ospite al Teatro Gaber durante Live In, l’evento in diretta di Sky Tg24. Durante un incontro sull’inclusione in cui erano presenti anche Alessio Butti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Innovazione, e Daniele Cassioli, campione paralimpico di sci nautico e formatore, è stato trattato il tema del rapporto tra intelligenza artificiale e umano.