Incendio nel Reatino, chiuso tratto della via Salaria

Un vasto incendio boschivo è divampato nella zona di Monte degli Elci, nel comune di Fara in Sabina, nel Reatino, propagandosi fino alla località di Carpignano di Nerola, in provincia di Roma. L'area bruciata ha raggiunto i 300 ettari. Un tratto della via Salaria, dal km 37 al 47,5, è stato chiuso al traffico e nove nuclei familiari sono stati evacuati in via precauzionale. Si ipotizza che le fiamme siano state causate da un fulmine.