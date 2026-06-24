Parma, 46enne trovato morto nel fiume Taro. VIDEO

Il corpo senza vita di un uomo di 46 anni, cittadino macedone, è stato recuperato nella notte nel fiume Taro nei pressi della stazione ferroviaria di Berceto, in provincia di Parma. I vigili del fuoco lo hanno individuato a tre metri di profondità con un gommone da rafting. La segnalazione era arrivata da un conoscente che, non vedendolo rientrare, aveva trovato vestiti e auto vicino al fiume. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe annegato. Indagano i carabinieri.