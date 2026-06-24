L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia poco prima delle 10 di mercoledì mattina. Alemanno era detenuto dalla sera del 31 dicembre 2024. L'ex primo cittadino della Capitale è tornato in libertà dopo aver scontato la pena per traffico d'influenze illecite e abuso d'ufficio nell’ambito dell’inchiesta "Mondo di Mezzo". "Io esco da questo carcere da innocente, ho fatto un anno e mezzo da innocente e non dovevo stare qua", ha detto dopo aver varcato la soglia del penitenziario.